Dodurga'da Dünya Süt Günü Kutlandı, Öğrencilere Süt Dağıtıldı

Dodurga'da Dünya Süt Günü Kutlandı, Öğrencilere Süt Dağıtıldı
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Dodurga'da Dünya Süt Günü etkinlikleri kapsamında öğrencilerle buluşan Belediye Başkanvekili Burhan Arıcı, sütün önemi hakkında bilgilendirmelerde bulunarak öğrencilere süt dağıttı.

Dodurga'da Dünya Süt Günü nedeniyle öğrencilere süt dağıtıldı.

Dodurga Belediye Başkanvekili Burhan Arıcı, Belediye Meclisi üyeleri ve mahalle muhtarları, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerini ziyaret ederek süt dağıtımına katıldı.

Etkinlik kapsamında okullarda Dünya Süt Günü'ne özel çeşitli faaliyetler düzenlendi. Öğrenciler hem eğlendi hem de sütün önemi hakkında bilgilendirildi.

Belediye Başkanvekili Burhan Arıcı, öğrencilere, sütün içeriği, besin değeri, süt ürünlerinin çeşitleri, alışveriş yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi konuları anlattı. Ayrıca, düzenli süt tüketiminin sağlık açısından önemi vurgulandı ve süt içilmediği takdirde karşılaşılabilecek sağlık sorunlarına da değinildi.

Etkinlik sonunda protokol üyeleri öğrencilere süt dağıttı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
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