Dodurga'da 60 meyve fidanı toprakla buluşturuldu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Dodurga Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde 60 meyve fidanı dikildi.

Kaymakam Gizem Tokur, baradi törende yaptığı konuşmada, bir fidan dikmenin geleceğe umut ekmek anlamına geldiğini söyledi.

Fidanların büyüyüp kök salacağını, geleceğe nefes olacağını anlatan Tokur, "Bugün diktiğimiz her fidanı, ülkemizin yarınlarına atılmış bir imza olarak görüyoruz. Amacımız, gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre bırakmaktır. Ayrıca bu fidanları kahraman şehitlerimizin anısına dikerek onları da yad etmiş oluyoruz. Milli Ağaçlandırma Günü'nün gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya ise bu günün geleceğe nefes olacak önemli bir anlam taşıdığını vurgulayarak, "Ağaç dikmek sadece toprağa bir fidan yerleştirmek değildir. Geleceğe umudu, memlekete bereketi, yeryüzüne merhameti nakşetmektir. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından ceviz, vişne, kiraz, defne, zeytin, elma, armut ve ıhlamur türlerinden oluşan 60 fidan toprakla buluşturularak can suyu verildi.

Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan - Güncel
