Dodurga'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Çorum'un Dodurga ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde gerçekleşen programda Kaymakam Bilge Yıldırım ve Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Atatürk Büstü'ne çelenk sundu.

İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Örken, buradaki konuşmasında, bağımsız ve hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklali canı pahasına korumayı ilke edinen Türk milletinin bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük onur ve gurur kaynağı saydığını, bu fedakarlığın karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıktığını söyledi.

Buradaki törenin ardından katılımcılar, şehit kabirlerini ziyaret etti.

Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan - Güncel
