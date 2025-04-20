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Dodurga Beldesi'nde Halkla Buluşma Toplantısı Yapıldı

Dodurga Beldesi'nde Halkla Buluşma Toplantısı Yapıldı
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Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi ve yapılan icraatları paylaştı. Toplantının verimli geçtiğini belirten Kaşıkcı, bu buluşmaların her altı ayda bir düzenlenmesini planladıklarını ifade etti.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde halkla buluşma toplantısı yapıldı.

Halk Kütüphanesi'ndeki toplantıda Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı vatandaşların taleplerini aldı, sorularını yanıtladı.

Başkan Kaşıkcı, yerel seçimlerden bu yana geçen süredeki icraatlarını vatandaşlarla paylaşarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Aynı zamanda vatandaşların şikayet ve taleplerini de dinleyen Başkan Kaşıkçı, toplantının belde adına oldukça verimli geçtiğini ifade etti.

Kaşıkcı, "Bu tür toplantılarla hem yaptıklarımızı anlatıyoruz hem de halkımızın sesine kulak veriyoruz. Bu buluşmaları her altı ayda bir düzenli olarak gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

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Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
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