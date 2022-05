Doctor Who hayranları müjde: Yeni Doctor belli oldu!

BBC'nin sevilen dizisi Doctor Who, geniş bir hayran kitlesine sahip. Son zamanlarda dizideki yeni Doctor'un kim olacağı ise en merak edilen konulardan bir tanesiydi. Yeni Doctor ise, aylarca süren çalışmalardan sonra belli oldu. Dizide Jodie Whittaker'dan sonra yeni Doktur'un Ncuti Gatwa olduğu resmen onaylandı.

Netflix'in popüler dizisindeki rolüyle tanınan Gatwa, on dördüncü Doctor'u oynayacak ve gelecek yıl kendi sezonunda yer alacak. BBC tarafından onaylanan haber, bir sonraki rolde kimin rol oynayacağı sorularını sona erdirdi.

Sex Education'un sevilen ismi Ncuti Gatwa, yeni Doctor olacak

Jodie Whittaker'ın geçtiğimiz temmuz ayında görevi bırakacağını açıklamasının ardından BBC dizisinin 14. Doctor'u Ncuti Gatwa olacak. Doctor Who'nun resmi Twitter sayfasından yaptığı paylaşımla birlikte bu haber doğrulandı. Ruanda'da doğan İskoç aktör Gatwa, Netflix'in popüler dizisi Sex Education'da, Eric Effiong olarak rol aldı.

The future is here! Ncuti Gatwa is the Doctor. ??????? #DoctorWho Read more here ?? https://t.co/KoxPmoNAdL pic.twitter.com/peKsH6gCjI — Doctor Who (@bbcdoctorwho) May 8, 2022

Bunun yanı sıra BBC'nin daha önce yaptığı açıklamaya göre, Doctor Who'nun 2005'teki canlanmasından sorumlu olan Russell T. Davies, dizinin 2023'teki 60. yıldönümünü kutlamak için geri dönecek.

Gatwa yeni rolüyle ilgili, "Bu rol ve gösteri, ben de dahil olmak üzere dünyanın her yerindeki pek çok kişi için çok şey ifade ediyor ve inanılmaz yetenekli öncüllerimin her biri, bu eşsiz sorumluluğu ve ayrıcalığı büyük bir özenle ele aldı." dedi. Ayrıca şunları ekledi: "Aynısını yapmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Russell T. Davies, neredeyse Doctor'un kendisi kadar ikoniktir ve onunla çalışabilmek bir rüyanın gerçekleşmesidir."

Davies ise Gatwa hakkında şu yorumlarda bulundu: "Gelecek burada ve Ncuti! Ncuti gözlerimizi kamaştırdı, Doctor'u ele geçirdi ve saniyeler içinde o TARDIS anahtarlarına sahip oldu. Onunla çalışmak bir onur. Çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum."

Peki, siz yeni Doctor'un Ncuti Gatwa olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Shiftdelete / Güncel