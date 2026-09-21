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DMZ'deki arama çalışmasında patlama oldu, Güney Koreli 3 subay yaralandı

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Güney Kore ile Kuzey Kore'yi ayıran DMZ'de arama çalışması sırasında patlama meydana geldi, Güney Koreli 3 subay yaralandı. Yaralılardan 2'si acil durum helikopteriyle hastaneye kaldırıldı; olayın kara mayını patlaması olabileceğinden şüpheleniliyor.

Güney Kore ile Kuzey Kore'yi ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) arama çalışması sırasında meydana gelen patlamada, Güney Koreli 3 subay yaralandı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, patlama, gün içinde DMZ'nin batı kesiminde, Askeri Sınır Hattı'nın (MDL) güneyinde yaşandı.

Genelkurmay Başkanlığı, yaralanan 3 subaydan 2'sinin acil durum helikopteriyle hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Patlamanın niteliğine ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, olayın kara mayını patlaması olabileceğinden şüphelenildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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