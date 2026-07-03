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DMM'den "NATO Zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı" iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO Zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı yönündeki paylaşımların dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), NATO Zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı algısı oluşturmaya yönelik paylaşımların açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğunu bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından, bazı sosyal medya mecralarında yer alan, NATO Zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı algısı oluşturmaya yönelik paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu iddianın, açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu spekülatif içerikler, korku ve panik oluşturmayı amaçlamakta, kamuoyunu endişeye sevk ederek güvenlik algısını zedelemeyi hedeflemektedir. Gerekli tüm tedbirler ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle uygulanmakta, toplumu endişeye sevk eden, huzur ve güven ortamını hedef alan art niyetli içeriklere yönelik de adli süreçler yürütülmektedir. Kamuoyunun, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması, manipülasyon ve dezenformasyon amacı taşıyan paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
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