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'İstanbul'a giriş çıkışlar kapatıldı' iddiası yalanlandı

'İstanbul'a giriş çıkışlar kapatıldı' iddiası yalanlandı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul'a giriş çıkış yasağıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada kısıtlamaların yalnızca kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel kişiler için alındığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), " İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklandı iddiasının manipülasyon içerdiğini" bildirdi.

"YALNIZCA MUHTEMEL KİŞİLER İÇİN TEDBİR"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklandı iddiasının manipülasyon içerdiği" belirtilerek, İstanbul Valiliğince alınan karara göre şehir giriş çıkışlara ilişkin kısıtlamanın, yalnızca kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel kişi, grup ve araçlara yönelik bir tedbir olduğu kaydedildi.

"İnsanların günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri, şehir içi veya şehir dışı seyahatlerini gerçekleştirmeleri açısından bir kısıtlamanın söz konusu olmadığı" belirtilen açıklamada, "Alınan karar, kamu düzenini bozabilecek eylemlerle sınırlıdır ve olağan hayatı etkileyecek bir kapsam taşımamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMustafa Güneş:

Kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel kişiler nasıl belirlenecek acaba?

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Haber Yorumlarıserkan şenol:

yazı tura atılacak tabiki

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Madem bu haber yalanlandı neden hala sayfanızda bu haber duruyor ? Yalan bilgi yayma suçu işliyorsunuz

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