Haberler

DMM, IPRA tarafından "Dezenformasyonla Mücadele" kategorisinde ödüle layık görüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkanlık bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM), 2025 yılı Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen Altın Küre Ödülleri kapsamında "Dezenformasyonla Mücadele" kategorisinde ödüle layık...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkanlık bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM), 2025 yılı Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen Altın Küre Ödülleri kapsamında "Dezenformasyonla Mücadele" kategorisinde ödüle layık görüldüğünü bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Başkanlığımız bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz, 2025 yılı Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen Altın Küre Ödülleri kapsamında 'Dezenformasyonla Mücadele' kategorisinde ödüle layık görüldü. Bu anlamlı başarıda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, dezenformasyonla kararlılıkla mücadele eden, hakikati merkeze alan, kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye erişimini önceleyen iletişim çalışmalarımızı ulusal ve küresel ölçekte sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Dünyanın en obez insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en ağır adamıydı: Mücadelesi sona erdi
MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu
Manchester United'a sahasında büyük şok

Ne olacak bu takımın hali?