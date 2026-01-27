Haberler

DMM: Ermenistan'a yardım yapılacağı iddiaları asılsızdır

DMM: Ermenistan'a yardım yapılacağı iddiaları asılsızdır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan'da ölen askerlerin ailelerine ve toplumun yardıma muhtaç kesimlerine 10 milyon dolar maddi yardım yapılacağını içeren bir kararname imzaladığına ilişkin iddialar...

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan'da ölen askerlerin ailelerine ve toplumun yardıma muhtaç kesimlerine 10 milyon dolar maddi yardım yapılacağını içeren bir kararname imzaladığına ilişkin iddialar tamamen asılsızdır" açıklaması yaptı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan'da ölen askerlerin ailelerine ve toplumun yardıma muhtaç kesimlerine 10 milyon dolar maddi yardım yapılacağını içeren bir kararname imzaladığına ilişkin iddialar tamamen asılsızdır. Kamuoyunun ülkemizi ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini hedef alan dezenformasyonlara itibar etmemesi; yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

İsrail parlamentosundaki konuşmasına "Türkiye" çıkışı damga vurdu
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
ABD medyası: CBP Komutanı Gregory Bovino'nun görevine son verildi

Ülkeyi karıştıran adam görevden alındı! Kısa sürede emekli edilecek
Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

Usta oyuncudan kötü haber! Entübe edildi, durumu ciddi
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Spor giyiminin dev markası el değiştirdi

Sektörü altüst eden gelişme! Spor giyiminin dev markası el değiştirdi
Önlerine geleni yeniyorlar! Bu takımı durdurabilene aşk olsun

Önlerine geleni yeniyorlar! Bu takımı durdurabilene aşk olsun