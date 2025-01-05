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DMM'den yeşil ve gri pasaport iddialarına yalanlama

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yeşil ve gri pasaport sahiplerinin Avrupa seyahatlerinde 7 Euro ödeme yapacağı iddialarını yalanladı. DMM, bu pasaport sahiplerinin ETIAS sistemine tabi olmadığını belirtti.

Yeşil ve gri pasaport sahiplerinin Avrupa seyahatlerinde 7 Euro ödeme yapacağı ve ret alanların ise Avrupa Birliği'ne (AB) göremeyeceği yönündeki iddialar yalanladı.

DMM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından söz konusu iddiaya ilişkin bir açıklama yapıldı. İddianın doğru olmadığı bildirilen açıklamada, Avrupa Birliği'nin resmi internet sitesinde 30 Avrupa ülkesinin, vizeden muaf ülkelerin vatandaşlarına seyahatlerde, "ETIAS seyahat yetkisine sahip olma zorunluluğu" getirdiği bilgisinin yer aldığı kaydedildi.

"ETIAS SİSTEMİ TÜRK VATANDAŞLARINA UYGULANMAYACAKTIR"

ETIAS seyahat yetkisi aranacak ülkelerin yer aldığı listede Türkiye'nin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Türk hizmet (gri renk) ve hususi (yeşil renk) pasaportlarının, Schengen alanına girmeden önce, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi-ETIAS çerçevesinde elektronik olarak ön onay almaları gerekeceği iddiası asılsızdır. ETIAS sistemi, Schengen bölgesine vizesiz girme hakkına sahip olan hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlarına uygulanmayacaktır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

DMM'den yeşil ve gri pasaport iddialarına yalanlama
Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

bende sevinmiştim bize vize uygulanırken torpillilerede uygulanacak diye şimdi ben ne yapacağım bilmiyorum canım şöyle bir avrupaya gidip istakoz manda kaymağı kestane balı yemek istemişti şimdi vizede vermiyorlar nasıl gideceğim ben bilemiyorum

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