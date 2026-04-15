DMM: Algı operasyonu yürüten odaklara karşı devletimiz teyakkuz halindedir

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kahramanmaraş'taki saldırıyı istismar eden içeriklere karşı devletin teyakkuzda olduğunu açıkladı. Kamu kurumları ve millet arasındaki bağı zayıflatmaya yönelik provokasyonlara karşı adli süreçlerin başlatıldığı bildirildi.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kahramanmaraş'ta meydana gelen saldırıyı istismar eden içeriklerin dolaşıma sokulduğunu belirterek, "Halkımızın hassasiyetlerini sömürerek bir algı operasyonu ve psikolojik harekat yürüten bu odaklara karşı devletimizin tüm ilgili birimleri, toplumsal düzenin korunması amacıyla tam bir eş güdüm içerisinde teyakkuz halindedir" açıklamasını yaptı.

DMM'den yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen üzücü hadiseyi istismar ederek; devlet-millet bağını zayıflatmayı, kamu kurumlarımızı zan altında bırakmayı, dezenformasyonlar ve provokasyonlar üzerinden toplumsal bir kırılma oluşturmayı amaçlayan içeriklerin dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Halkımızın hassasiyetlerini sömürerek bir algı operasyonu ve psikolojik harekat yürüten bu odaklara karşı devletimizin tüm ilgili birimleri, toplumsal düzenin korunması amacıyla tam bir eş güdüm içerisinde teyakkuz halindedir. Kirli bilgi yayarak toplumsal huzuru tehdit eden, toplumu kin ve düşmanlığa sevk eden ve provokatif içerik üreten tüm şahıs ve içerikler hakkında gerekli adli süreçler ve teknik incelemeler ilk andan itibaren başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın, kara propaganda ve psikolojik harp amacı taşıyan paylaşımlara itibar etmeyip hassas olması; yalnızca yetkili makamlarca yapılan resmi açıklamaları esas alması kritik önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 9 ölü, 13 yaralı

Bir okul saldırısı da Maraş'ta! Ölü ve yaralılar var
Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi

Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi
Huzur Partisi'nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu

Adı sanı duyulmayan partinin ilçe başkanına bakın! Yorumlar bomba
81 ile özel genelge! Bakan Gürlek'ten 'Sonuna kadar gidilsin' talimatı

Yuvaları yıkan meseleye Bakan Gürlek el attı: 81 ile genelge gönderdim
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 9 ölü, 13 yaralı

Bir okul saldırısı da Maraş'ta! Ölü ve yaralılar var
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama

Okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ilk açıklama
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal