DMM'den '7 IŞİD bağlantılı kişinin mal varlığı dondurulması kaldırıldı' iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 7 IŞİD bağlantılı kişinin mal varlığının dondurulması hükmünün kaldırıldığı yönündeki iddiaların manipülasyon olduğunu belirtti. Açıklamada, kararın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırım komitesinin 21 Mayıs 2026'da ölüm bilgisi doğrultusunda listeden çıkarma kararına dayandığı ve Türkiye'nin uluslararası yükümlülükler gereği bu kararı uyguladığı ifade edildi.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 7 IŞİD bağlantılı kişinin mal varlığının dondurulması hükmü kaldırıldı' şeklindeki iddialar kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülasyon içerikli paylaşımlardır" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 7 IŞİD bağlantılı kişinin mal varlığının dondurulması hükmü kaldırıldı' şeklindeki iddialar kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülasyon içerikli paylaşımlardır. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili yaptırım komitesinin 21 Mayıs 2026 tarihli listeden çıkarma kararına dayanılarak alınmıştır. Söz konusu kişiler, komite tarafından ölüm bilgisi doğrultusunda yaptırım listesinden çıkarılmıştır. Türkiye'nin aldığı karar, uluslararası yükümlülükler ve yürürlükteki mevzuat gereği BMGK kararlarının gecikmeksizin uygulanmasına yöneliktir. Kamuoyunu provoke etmeye dönük çarpıtılmış içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
