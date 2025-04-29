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DMM'den İddialara Yanıt: Fotoğraflar Manipülatif

DMM'den İddialara Yanıt: Fotoğraflar Manipülatif
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in paylaştığı bazı fotoğrafların iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı. Fotoğrafların 2013 yılına ait olduğu ve Mısır'da çekildiği belirtildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), " İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan bazı fotoğraflarla ilgili, 'Şara yönetimindeki Suriye'nin İdlib kentindeki bir meydanda teşhir edilen Ezidi kadınlar' iddiası doğru değildir" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan bazı fotoğraflarla ilgili, 'Şara yönetimindeki Suriye'nin İdlib kentindeki bir meydanda teşhir edilen Ezidi kadınlar' iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerin, 2013 yılında Mısır'ın Buhayra eyaletine bağlı Ebu'l Metamir kentinde, eski Mısır Cumhurbaşkanı merhum Muhammed Mursi'ye destek amacıyla düzenlenen bir eylem sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir. İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyin" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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