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DMM'den 'Gara Dağı' İddialarına Yanıt

DMM'den 'Gara Dağı' İddialarına Yanıt
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Gara dağında TSK ve PKK'nın çatıştığı' iddialarının doğru olmadığını açıkladı. Söz konusu bölgede herhangi bir çatışma olmadığı vurgulandı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, "'Gara dağında TSK ve terör örgütü PKK unsurları sıcak çatışmaya girdi' iddiası doğru değildir" denildi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, 'Gara dağında TSK ve terör örgütü PKK unsurları sıcak çatışmaya girdi' iddiası doğru değildir. Bahse konu bölgede herhangi bir çatışma söz konusu değildir. Terörsüz Türkiye hedefine yönelik çalışmaları akamete uğratma maksatlı manipülatif içeriklere itibar etmeyiniz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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