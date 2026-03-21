DMM'den 'KKTC karasularındaki denizaltından füze fırlatıldı' iddialarına ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'KKTC karasularındaki bir denizaltından füze fırlatıldığı' iddiasının asılsız olduğunu açıkladı. Açıklamada, sözü edilen atışların uluslararası sularda gerçekleştiği vurgulandı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'KKTC karasularındaki bir denizaltından çok sayıda füze fırlatıldı' iddiası dezenformasyon içermektedir" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'KKTC karasularındaki bir denizaltından çok sayıda füze fırlatıldı' iddiası dezenformasyon içermektedir. Türkiye veya KKTC karasularında yapılmış herhangi bir atış söz konusu değildir. Bahse konu görüntülerdeki atışların uluslararası sularda olduğu tespit edilmiştir. Kamuoyunun manipülasyon amacı taşıyan asılsız paylaşımlara itibar etmemesi; yalnızca ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
