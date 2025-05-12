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DMM'den Çatışma İddiasına Yanıt: Manipülasyona Dikkat

DMM'den Çatışma İddiasına Yanıt: Manipülasyona Dikkat
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Gara dağında TSK ve PKK unsurları arasında sıcak çatışma iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Gara dağında TSK ve terör örgütü PKK unsurları sıcak çatışmaya girdi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan iddiaya ilişkin, "Bahse konu bölgede herhangi bir çatışma söz konusu değildir. Terörsüz Türkiye hedefine yönelik çalışmaları akamete uğratma maksatlı manipülatif içeriklere itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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