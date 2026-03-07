Haberler

Türkiye-Azerbaycan İlişkilerine Dikkat!

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı mecralarda Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine ve Azerbaycan'a yönelik maksadını aşan eleştiri, dezenformasyon ve provokasyon içeren paylaşımlar yapıldığını belirterek, "Kamuoyunun kritik konularda Türkiye ve Azerbaycan...

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı mecralarda Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine ve Azerbaycan'a yönelik maksadını aşan eleştiri, dezenformasyon ve provokasyon içeren paylaşımlar yapıldığını belirterek, "Kamuoyunun kritik konularda Türkiye ve Azerbaycan makamlarınca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son günlerde bölgemizde yaşanan gelişmelerle ilişkili olarak, sosyal medya başta olmak üzere bazı mecralarda Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine ve Azerbaycan'a yönelik maksadını aşan eleştiri, dezenformasyon ve provokasyon içeren paylaşımlar yapıldığı görülmektedir. Sarsılmaz tarihi ve müşterek değerlerle birbirine sıkı sıkıya bağlı olan Türkiye ve Azerbaycan, sadece bugün değil geçmişte de birçok kez karşı karşıya kaldığı sınamalardan başarıyla çıkmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderler seviyesinde öncülük ettiği ikili ilişkiler, her düzeyde 'Tek millet, iki devlet' şiarıyla yürütülmektedir. Kamuoyunun bu kardeşliğe zarar verebilecek maksadını aşan söylemlere, dezenformasyonlara ve kara propaganda faaliyetlerine karşı daha hassas olması; kritik konularda Türkiye ve Azerbaycan makamlarınca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk

Trump bu kez rakamlarla konuştu: 3 gün içinde...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Londra'da yüzlerce kişiden İran protestosu

Avrupa başkentinde İran için sokağa çıktılar
Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı

Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Aylardır beklenen gün geldi çattı! İşte dev derbinin ilk 11'leri

Aylardır beklenen gün geldi çattı! İşte dev derbinin ilk 11'leri
Londra'da yüzlerce kişiden İran protestosu

Avrupa başkentinde İran için sokağa çıktılar
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor

Kara harekatında askerler pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Dünyanın uykularını kaçıran senaryo gerçek oluyor