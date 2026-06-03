Haberler

DMD hastası çocuğun bağış kumbarasını kıran şahıs suçüstü yakalandı

DMD hastası çocuğun bağış kumbarasını kıran şahıs suçüstü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da Duchenne Musküler Distrofi hastası 5 yaşındaki Metehan Selvi'nin tedavisi için sokakta bulunan yardım kumbarasını kırarak paraları çalmaya çalışan Murat K., mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KÜTAHYA'da Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Metehan Selvi'nin (5) tedavisi için sokakta kurulan stanttaki bağış paralarını çalmaya kalkışan Murat K. (38), mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Gazikemal Mahallesi Pekmez Pazarı Caddesi'ndeki Belediye İş Hanı'nın önünde meydana geldi. DMD hastası Metehan Selvi'nin tedavisine destek amacıyla sokağa kurulan stanttaki yardım kumbarasının menteşesini kıran Murat K., içerisindeki paraları almaya çalıştığı sırada bölgede devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri tarafından fark edildi. Suçüstü yakalanan M.K., gözaltına alındı. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Murat K., işlemleri için emniyete götürüldü. Yardım kumbarasında hasar oluşurken, içerisindeki bağış paraları muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı

AK Parti'de 4 il başkanı görevden alındı

Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti

Özgür Özel bombayı patlattı! İmamoğlu'na cezaevinde olay teklif
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havalimanında bir dilim baklavanın fiyatını görünce şaşkına döndü

Havalimanında bir dilim baklava için istenen rakam isyan ettirdi
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan görevlendirme! 'Kurultayda para dağıttım' demişti

"Arınmalıyız" diyen Kılıçdaroğlu'ndan CHP'yi karıştıran görevlendirme
İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Evlenmeye hazırlanıyor
17 ilde dolandırıcılık operasyonu! 503 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Türkiye genelinde dev operasyon! Yüzlerce kişi kıskıvrak yakalandı
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk istemiyor, Dursun Özbek'e de söyledi

Galatasaray'da ayrılık! Okan hoca istemiyor, Dursun Özbek'e de söyledi
Alexander Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta

Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta
Taraftar deli olacak! Fener'in eski yıldızı Galatasaray'ı bekliyor

Taraftar deli olacak! Fener'in yıldızı Galatasaray'ı bekliyor