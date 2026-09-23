DKMP ekipleri yasa dışı avcılıkla mücadelede yasak ses cihazlarına el koyuyor

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında kullanımı yasak ses cihazlarının tespiti ve toplatılması çalışmalarını yürütüyor.

DKMP'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı avcılıkla mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Ülkemizin dört bir yanında koruma ve kontrol faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında kullanılması yasak olan ses cihazları tespit edilerek el konuluyor. Yaban hayatının korunması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı