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Dizi Oyuncusu Sevil Akdağ, Arkadaşını Bıçakla Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklandı

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Fatih'te bir tartışma sonucunda arkadaşı Elif Kırav'ı bıçakla öldürdüğü iddia edilen dizi oyuncusu Sevil Akdağ gözaltına alındı ve tutuklandı. Olayla ilgili detaylar öğrenilirken, Elif Kırav'ın cenazesi ise toprağa verildi.

Fatih'te, evde çıkan tartışmada arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan dizi oyuncusu Sevil Akdağ tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Akdağ (32), Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Burada cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüpheli, tutuklaması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Sevil Akdağ'ın tutuklanmasını kararlaştırdı.

İskenderpaşa Mahallesi'nde, dün Elif Kırav'ın (29) evde çıkan tartışmada bıçakla öldürüldüğü ihbarıyla çalışma başlatan polis, olaya ilişkin maktulün arkadaşı olan dizi oyuncusu Sevil Akdağ'ı Esenyurt'ta gözaltına almıştı.

Elif Kırav'ın cenazesi, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

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Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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