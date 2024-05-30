Üye Girişi
Haberler

Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç'ın oğlu tarafından cinsel istismar iddiası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyet ve Beslenme Uzmanı Dr. Ender Saraç'ın 13 yaşındaki oğlu, babasının kendisine ve annesine kötü davrandığını öne sürerek cinsel istismar suçlamasında bulundu. Davanın duruşması ertelendi.

Melihcan ÇALIŞKAN / BESLENME ve diyet uzmanı Dr. Ender Saraç'ın, 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Pedagog eşliğinde ifade veren Saraç'ın oğlu M.S., babasının kendisine ve annesine kötü davrandığını öne sürdü, bunun son bulması amacıyla suçlamada bulunduğunu söyledi. Dava, 13 Haziran'a ertelendi.

Diyet ve Beslenme Uzmanı Dr. Ender Saraç'ın, 13 yaşındaki oğlunu istismar ettiği iddiasıyla 22.5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davaya dair duruşmaya bugün İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Ender Saraç, duruşmaya avukatı Altın Mimir ile katıldı. Anne Benan Saraç da duruşmaya katıldı. Saraç'ın oğlu M.S. ise Adli Görüşme Odası'nda SEGBİS üzerinden duruşmada yer aldı.

M.S., pedagog eşliğinde verdiği ifadede annesiyle babasının ayrıldıklarını ve farklı dairelerde aynı binada yaşadıklarını, babasının kendisine kötü koktuğunu ifade ederek banyoya soktuğunu anlattı. Babasının annesine barışmak için baskı yaptığını aktaran çocuk, annesinin babası tarafından tehdit edildiğini söyleyerek bunların son bulması için istismar suçlamasında bulunduğunu ifade etti.

"ŞİMDİ DOĞRUYU SÖYLÜYORUM"

Annesine istismar iddiasını aktardığında annenin kendisine inanmadığını, ardından ise okuldaki rehberlik öğretmenine aktardığını ve sadece babasının okula çağrılacağını düşünerek kendisiyle konuşulduktan sonra babasının bir daha kendilerine yaklaşamayacağını düşündüğünü belirten M.S., istismar iddiasının doğru olmadığını ifade etti. Çocuk M.S., ifadesi sonrasında, "Eğer uzaklaştırma kararını uzatabiliyorsanız ömür boyu devam etmesini istiyorum. Eğer biterse, hayatı mahvolmuş olabilir, çok kızmış olabilir, annemi öldürebilir. Bundan çok korkuyorum" şeklinde konuştu.

"EZBERLETİLEN İLK İFADEDİR"

Çocuğun beyanına karşı söz alan Dr. Ender Saraç, oğlunun ilk beyanının ezberletilmiş olduğunu ifade etti, mahkeme huzurunda verdiği beyanının gerçek olduğunu, 8 aydır görüşmediklerini ve bu nedenle bir şey ezberletmesinin mümkün olmadığını söyledi.

"EZBERLETİLMİŞ BEYANLAR"

Mağdur M.S.'ye atanan temsil kayyumu ise M.S.'nin mahkemedeki beyanlarının ezberletilmiş olduğu kanaatinde olduklarını belirterek, şikayetçi olduklarını söyledi. Davada Aile Bakanlığı avukatı ise aile içi istismar dosyalarında mağdurların ifadelerini çoğu zaman değiştirdiklerine dikkat çekti ve M.S.'nin ilk ifadesine itibar edilmesini istediklerini kaydetti. Ara kararını açıklayan mahkeme, adli görüşme raporunun hazırlanarak dosyaya gönderilmesinin beklenmesine karar verdi, duruşmayı ise 13 Haziran'a erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ender Saraç Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

 Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp 'tasarruf' vurgusu yaptı

Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp "tasarruf" vurgusu yaptı

 Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini

Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini

Bakmadan Geçme

İnci Taneleri final mi yapıyor, İnci Taneleri bitiyor mu? #128250 31 Mayıs Cuma Hutbesi yayınlandı! 31 Mayıs Cuma Hutbesi tam metni! #128220 Minnesota TW Dallas Mavericks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 31 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! #127936 Sakaryaspor Bodrumspor maçı CANLI izle! (HD) 30 Mayıs Sakaryaspor Bodrumspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 30-31 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 30-31 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 30 Mayıs Perşembe yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı 30 Mayıs Perşembe 2024? #128250 Survivor kim kazandı? 30 Mayıs Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? #129300 Survivor CANLI izle! 30 Mayıs Perşembe TV8 Survivor HD izleme linki var mı? #128250 Hudutsuz Sevda 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 İnci Taneleri 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Aldatmak 71. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi!
Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title