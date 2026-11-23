Diyarbakır Yenişehir'de iki kardeş eski damatlarının silahlı saldırısında yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Z.G. ile kardeşi Ö.G., eski damatlarının tabancayla açtığı ateşte yaralandı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu, polisin şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.
DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, eski damatları tarafından tabancayla vurulan Z.G. ile kardeşi Ö.G. yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, Yenişehir Mahallesi Hintli Baba Caddesi'nde meydana geldi. Z.G. ve Ö.G., kardeşlerinin eski eşinin tabancayla açtığı ateşte yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı