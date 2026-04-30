Diyarbakır ve Mardin'de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı kınandı

Diyarbakır ve Mardin'de sivil toplum kuruluşları temsilcileri, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı.

Diyarbakır'da Eğitim Bir-Sen Şubesi binasında bir araya gelen üyeler adına açıklamayı okuyan Eğitim Bir-Sen Şubesi Sekreteri Recep Güneş, İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'nda Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir'in de bulunduğunu belirtti.

Uluslararası karasularda gerçekleştirilen saldırı sonucunda, filoda bulunanlardan haber alamadıklarını ifade eden Güneş, şunları kaydetti:

"Bu kabul edilemez durum yalnızca bizleri değil insanlık onuruna sahip çıkan herkesi derinden yaralamaktadır. Sivil, barışçıl ve tamamen insani bir amaçla yola çıkan bir yardım filosuna yönelik bu müdahale, açık bir zorbalık, açık bir gasp ve açık bir insanlık suçudur. Uluslararası karasularında seyreden bir sivil yardım filosuna yapılan bu müdahale, hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz. İsrail terör şebekesi bir kez daha tüm dünyanın gözleri önünde uluslararası hukuku ayaklar altına almış, insanlık değerlerini hiçe saymıştır. Filoda bulunan 10 başkanımızdan ve diğer gönüllülerden hiçbir haber alamıyor oluşumuz endişemizi her geçen dakika büyütmektedir."

Mardin

Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Memur-Sen il binası önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Memur-Sen Mardin İl Başkan Yardımcısı Şeyhmus Demir, tamamen sivil, silahsız ve insani amaçlarla yola çıkan gönüllülerden oluşan bu girişime yönelik yapılan müdahalenin yalnızca bir güvenlik ihlali olmadığını, aynı zamanda uluslararası hukukun, insan haklarının ve vicdanın açıkça çiğnendiğini kaydetti.

Demir, "Uluslararası sularda gerçekleştirilen bu müdahale, hiçbir meşru zemine dayanmayan, hukuk dışı ve keyfi bir güç kullanımının tezahürüdür. Platformumuzun kıymetli üyeleri Memur-Sen Mardin İl Başkanı Abdulselam Demir ve Mardin İHH Yöneticisi Mehmet Atlı'nın da aralarında bulunduğu gönüllüler, bu onurlu insani görev sırasında işgalci güçler tarafından hukuksuz şekilde alıkonulmuştur." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından dua edildi.

Programa, HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, HÜDA PAR Mardin İl Başkanı İsmail Çevik, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi

İşte Erdoğan ile Bahçeli'nin masasındaki konu başlıkları
Bakan Yumaklı, yaklaşık 1,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi

Müjde verildi! Toplam 1,4 milyar lira bugün hesaplara yatıyor
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yürek yakan anlar! Başı boş köpekler minik Hamza'yı böyle parçaladı
Kuruluş süreci tamamlandı! Meral Akşener, sahaya iniyor

Kuruluş süreci tamam! Akşener, sahaya iniyor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fener taraftarını delirten paylaşım: Düştüğü nota tepki yağıyor

Şampiyonluk gitmiş kimin umurunda! Paylaşıma düştüğü nota bakın
Torreira'yı unuttu! İşte Devrim Özkan'ın yeni aşkı

Torreira'yı unuttu! İşte yeni aşkı

Süper Lig'de 32'nci hafta hakemleri açıklandı: TFF'den Yasin Kol kararı

TFF'den Yasin Kol için yeni karar

Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular
Fener taraftarını delirten paylaşım: Düştüğü nota tepki yağıyor

Şampiyonluk gitmiş kimin umurunda! Paylaşıma düştüğü nota bakın
Rusya'da 4. sınıf öğrencisi öğretmenini bıçakladı

Rusya'da ilkokul öğrencisinden öğretmenine korkunç saldırı
Afganistan'dan petrol hamlesi! Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı

Vanayı açtılar! Bölgede tüm dengeleri değiştirecek hamle