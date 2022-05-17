Diyarbakır ve Bingöl'de Uluslararası Aile Haftası yürüyüşü düzenlendi - Haberler

GENÇ, BİNGÖL (AA) - Diyarbakır ve Bingöl'de Uluslararası Aile Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Uluslararası Aile Haftası dolayısıyla düzenlenen ve ailelerin katıldığı yürüyüş, il müdürlüğünden Anıt Park'a kadar yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyetinin yaklaşık 19 milyon genciyle birçok Avrupa ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla sayıda genç nüfusa sahip olduğunu belirterek, geleceğin teminatı olan gençlere ilk eğitimin verildiği yer olan aile kurumunun öneminin daha da arttığını söyledi.

"Genç ve çocuklarımız ailelerinden alacakları eğitimle milli ve manevi değerlere ne kadar bağlı olarak yetişirse, ülkemizin geleceği de aynı oranda sağlam ve müreffeh olacaktır." ifadelerini kullanan Akçam, milletin temelini aile, ailenin temelini de sevgi, saygı, sabır ve sadakatin oluşturduğunu belirtti.

Akçam, şöyle konuştu:

" Dolayısıyla, bu değerleri bünyesinde barındıran bir aile, vatana ve millete hayırlı evlatlar yetiştirerek, mutlu ve huzurlu bir toplumun inşa edilmesine katkı sağlayacak, mutlu ve huzurlu bir toplum da hem ülkemizin gelişmesini hem de dünya barışını temin edecektir. Her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Uluslararası Aile Haftasında amacımız, toplumun tüm kesimlerinin aile konusunda bilinçlenmesi, ailelerin güçlenmesi ve korunması konusunda farkındalık oluşturmaktır."

Bingöl

Bingöl'de de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Hükümet Konağı önünde düzenlenen programda, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, ailelerle Dörtyol Saat Kulesi önüne kadar yürüyüş yaptı.

Yürüyüşte çocuklar, "Güçlü Toplum", "Güçlü Aile" ve "Güçlü Birey" yazılı dövizler taşıdı.

Kaya, yaptığı açıklamada, Uluslararası Aile Haftası'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kabul ettiği bir karar olduğunu anımsatarak, kentte de bu kapsamda çeşitli kutlamaların yapıldığını söyledi.

Çocukların aileleriyle yürüyüş yaptığını kaydeden Kaya, "Bizler hep beraber il protokolümüzle ailenin önemini, toplum için ne kadar önemli bir varlık olduğunu bütün herkese duyurmak için yürüyüş yaptık." dedi.