Diyarbakır ve Batman için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır ve Batman için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta Diyarbakır'ın güneyi ile Batman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.