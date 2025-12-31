Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'dan yeni yıl mesajı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, 2025 yılını geride bırakırken ülkede huzur ve güven ortamının daha da pekiştiği, birlik ve beraberliğin güçlendiği bir dönem yaşadıklarını belirtti.

Güvenlik güçlerinin kararlı çalışmaları ve milletin güçlü desteğiyle "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kentte emeğin, üretimin ve umudun öne çıktığı bir iklimin hakim olduğunu ifade eden Zorluoğlu, vatandaş odaklı, erişilebilir ve çözüm üreten bir kamu yönetimi anlayışıyla hareket ettiklerini aktardı.

Devletin şefkatli, kapsayıcı ve kucaklayıcı yüzünü sahaya yansıtan uygulamaları hayata geçirirken kamu hizmetlerinde etkinliği artırmaya odaklandıklarını bildiren Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Çok önemli bir tarım şehri olan Diyarbakır'da büyük sulama projeleri başta olmak üzere tarımsal üretimi artıracak projelere ve çalışmalara ağırlık verdik. Diyarbakır OSB, Tekstil OSB ve Karacadağ OSB'nin altyapılarını güçlendirerek, şehrimizde sanayi yatırımları için daha elverişli bir zemin oluşturduk. Kadim tarihi ve kültürüyle güçlü bir turizm potansiyeline sahip olan şehrimizi daha fazla yerli ve yabancı kişinin ziyaret etmesi için paydaşlarımızla birlikte şehrin tanıtımı, yeni destinasyonların oluşturulması ve hizmet sunma kapasitemizin geliştirilmesi için çaba sarfettik. Genç ve dinamik bir nüfusa sahip şehrimizde çocuklarımızın ve gençlerimizin 21. yüzyıl ihtiyaçlarına göre yetiştirilmeleri için maddi ve manevi yatırımları önceledik. Sağlık hizmetlerinde bölgesine hizmet veren bir il olarak yeni şehir hastanesi ve yeni üniversite hastanesi yapımı çalışmalarına ivme kazandırarak sağlık altyapımızı güçlendirecek adımları attık."

Hedeflerinin daha fazla huzur, daha güçlü üretim ve daha müreffeh bir Diyarbakır olduğunu belirten Zorluoğlu, devlet millet dayanışmasıyla, gençlerin enerjisi ve kadınların emeğiyle bu hedeflere kararlılıkla yürüyeceklerini dile getirdi.

Zorluoğlu, yeni yılın Diyarbakır'a, ülkeye ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni etti.