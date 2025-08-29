Vali Zorluoğlu'ndan 30 Ağustos Mesajı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Kazanılan bu zaferin sadece vatan topraklarını düşman işgalinden kurtarmakla kalmadığını, aynı zamanda milletin bağımsız yaşama iradesini tüm dünyaya ilan ettiğini bildiren Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"30 Ağustos, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Çanakkale'den 15 Temmuz'a uzanan azim ve kararlılık zincirinin en güçlü halkalarından biridir. Milletimizin birlik ve beraberlik içinde neleri başarabileceğinin ölümsüz sembolü olarak bugün de bizlere yol göstermektedir. Bu vesileyle başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kahraman ordumuzun ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."