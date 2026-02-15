Haberler

Diyarbakır'da barajdan su tahliyesinin Dicle Nehri'ndeki su seviyesinde artışa neden olacağı uyarısı

Dicle Barajı'ndan kontrollü su tahliyesi yapılacağı duyurulurken, Dicle Nehri'nde meydana gelecek su seviyesi artışı nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.

Diyarbakır Valiliği, Dicle Barajı'ndan yapılacak kontrollü su tahliyesiyle Dicle Nehri'nin su seviyesinde meydana gelecek artıştan dolayı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilde son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle Dicle Barajı'na gelen su akımlarında artış meydana geldiği belirtildi.

Bu kapsamda, barajın işletme esasları doğrultusunda kontrollü olarak su tahliye işlemlerinin gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tahliye süresince Dicle Nehri'nin su seviyesinde artış yaşanacağından, nehir yatağı ve çevresinde bulunan yerleşim birimleri, tarım alanları ve işyerlerinin gerekli tedbirleri almaları büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından nehir yatağına yaklaşmamaları, su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

