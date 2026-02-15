Haberler

Yoğun Yağışlar Nedeniyle Dicle Barajı'nda Artış Gösteren Suyun Tahliye İşlemleri Yapılacak

Diyarbakır Valiliği, yoğun yağışlar nedeniyle Dicle Barajı'nda su seviyesinin yükselmesi ve tahliye işlemleri olacağına dair vatandaşları uyardı. Nehir yatağına yaklaşmamaları ve önlem almaları gerektiği belirtildi.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Valiliği, yoğun yağışlar nedeniyle Dicle Barajı'nda artış gösteren suyun tahliye işlemleri yapılacağından, nehir yatağı ve çevresinde bulunan yerleşim birimleri, tarım alanları ve işyerlerinde gerekli tedbirlerin alınması uyarısında bulundu.

Kentte son dönemlerde etkili olan kar ve yağmur yağışı barajlarda su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Su seviyesinin yükseldiği Dicle Barajı'nda su tahliyesinin yapılacağını duyuran Diyarbakır Valiliği, Dicle Nehri yakınlarındaki yerleşim yerleri ve tarım arazilerinden önlemlerin alınması için uyarıda bulundu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilidi:

"İlimizde son günlerde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Dicle Barajı'na gelen su akımlarında artış meydana gelmiştir. Bu kapsamda, barajın işletme esasları doğrultusunda kontrollü olarak su tahliye işlemleri gerçekleştirilecektir. Tahliye süresince Dicle Nehri'nin su seviyesinde artış yaşanacağından; nehir yatağı ve çevresinde bulunan yerleşim birimleri, tarım alanları ve işyerlerinin gerekli tedbirleri almaları büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından nehir yatağına yaklaşmamaları, su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli olmaları gerekmektedir."

