Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti
Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, Vakıf Haftası dolayısıyla Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti. Ziyarette Demir, Vali Su'ya çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, "Vakıf Haftası" dolayısıyla Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.
Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vali Su, 6-12 Mayıs tarihlerinde kutlanan Vakıf Haftası dolayısıyla kendisini ziyaret eden Vakıflar Bölge Müdürü Demir ve beraberindekileri makamında ağırladı.
Demir, ziyarette Vali Su'ya çalışmaları hakkında bilgi verdi.