Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden Mardin'de 2 Bin Kişiye Aşure İkramı

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden Mardin'de 2 Bin Kişiye Aşure İkramı
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Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, muharrem ayı dolayısıyla Mardin'de düzenlediği etkinlikte 2 bin kişiye aşure ikram etti. Etkinlik, toplumsal birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi açısından önemli görüldü.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Mardin'de muharrem ayı dolayısıyla 2 bin kişiye aşure ikramı yapıldı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sultan Şeyh Musa Ezzüli Külliyesi'nde düzenlenen etkinlikte 2 bin kişiye aşure ikramında bulunuldu.

Etkinliğin toplumsal birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi açısından önemli olduğu belirtilen açıklamada, "Hem dini hem kültürel dayanışmanın bir örneği olan etkinlik, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştiriliyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, daha önce de Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de düzenlenen etkinliklerle 9 bin kişiye aşure ikram edildiği anımsatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
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