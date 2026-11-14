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Diyarbakır Sur'da silahlı saldırıya uğrayan İrfan Esmer (43) hayatını kaybetti

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Diyarbakır Sur'da silahlı saldırıya uğrayan İrfan Esmer (43) hayatını kaybetti
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde akşam saatlerinde evinden çıkan İrfan Esmer (43), Ziya Gökalp Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri Esmer'in öldüğünü belirledi; cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı, polis şüphelileri arıyor.

DİYARAKIR'ın Sur ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan İrfan Esmer (43), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi Sülüklü ve Lale sokakların kesiştiği noktada meydana geldi. Evinden çıkan İrfan Esmer, silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Esmer'in hayatını kaybettiği belirlendi. İrfan Esmer'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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