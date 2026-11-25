Diyarbakır Sur'da 10 kişinin yaralandığı kavga soruşturmasında 13 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 17 Kasım'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 10 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin soruşturmada 18 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 10 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 17 Kasım'da kırsal Mermer Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan ve 10 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 18 şüpheli güvenlik güçlerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.