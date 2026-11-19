Diyarbakır-Silvan yolunun 30. kilometresinde panelvan refüje çarptı, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Diyarbakır-Silvan kara yolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkan 06 DM 3752 plakalı panelvan refüje çarptı; araçtaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi; yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Diyarbakır'da panelvanın refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 DM 3752 plakalı panelvan, Diyarbakır-Silvan kara yolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada, araçtaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA