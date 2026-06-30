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Diyarbakır'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsal Gürpınar Mahallesi'nde meşe ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 15 hektar alan zarar gördü, soğutma çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kırsal Gürpınar Mahallesi'nde öğle saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 20 personel, 4 arazöz ve bazı belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 15 hektar alanda etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk
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