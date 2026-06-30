Diyarbakır'da örtü yangını
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanda çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.
DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde meşe ağaçlarının olduğu ormanda çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Silvan ilçesine bağlı kırsal Çalıönü Mahallesi'ndeki meşe ağaçlarının olduğu ormanda, öğleden sonra örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Haber- Kamera: İhsan YILMAZ-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,