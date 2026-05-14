Haberler

9 ilde uyuşturucu operasyonu: 405 şüpheli hedef alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini belirterek, "Gizli Soruşturmacıların sahadaki titiz çalışmaları neticesinde, sokak satıcılarından suç örgütü yöneticilerine kadar uzanan kirli bir ağ deşifre edilmiş, gençlerimizi uyuşturucu batağına çeken 405 şüpheliye karşı kapsamlı bir operasyon başlatılmıştır" dedi.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini belirterek, "Gizli Soruşturmacıların sahadaki titiz çalışmaları neticesinde, sokak satıcılarından suç örgütü yöneticilerine kadar uzanan kirli bir ağ deşifre edilmiş, gençlerimizi uyuşturucu batağına çeken 405 şüpheliye karşı kapsamlı bir operasyon başlatılmıştır" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, Türk Polis Teşkilatı tarafından aylar süren titiz teknik takip ve 'Gizli Soruşturmacı' yöntemleri kullanılarak yürütülen kapsamlı operasyonla, Diyarbakır merkezli 9 ilimizde uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı önemli bir darbe indirilmiştir. Gizli Soruşturmacıların sahadaki titiz çalışmaları neticesinde; sokak satıcılarından suç örgütü yöneticilerine kadar uzanan kirli bir ağ deşifre edilmiş, gençlerimizi uyuşturucu batağına çeken 405 şüpheliye karşı kapsamlı bir operasyon başlatılmıştır."

Bu başarılı ve sabırla yürütülen operasyonda emeği geçen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımıza, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımıza ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eşgüdüm ve koordinasyon, evlatlarımızı zehirlemek isteyen odaklara karşı en güçlü dayanağımızdır. Vatandaşlarımızın güvenliği ve gençlerimizin geleceği için suç ve suçluyla mücadelemizi aynı kararlılık ve iş birliği anlayışıyla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti

Ordu kendi halkını vurdu! Onlarca cansız bedeni yan yana dizdiler
Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alındığı operasyonda bomba detaylar! Hepsine el konuldu

Rasim Ozan'ın gözaltına alındığı operasyonda bomba detaylar
Boş arazide dövüşen Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci yine atıştı

Yine mi dövüşecekler? Yıllar sonra fena atıştılar

Çin’de ders verirken görüntüsü çekilen bir öğretmen viral oldu

Ders anlatırken görüntüsü çekildi milyonlar onu konuşuyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, yeni düzenleme geliyor
Kütahya'da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi

16 yaşında hayatının cezasını yedi: Ömrünün geri kalanında ödeyecek!

Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor

Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıl sonra kapandı