DİYARBAKIR MERKEZLİ 21 İLDE TERÖR OPERASYONUNU PROTESTO ETMEK İSTEYEN GRUBA MÜDAHALE

Yeşil Sol Parti ile bazı sivil toplum kuruluşları, sabah saatlerinde Diyarbakır merkezli 21 ilde düzenlenen 126 şüphelinin gözaltına alındığı PKKKCK operasyonunu protesto etmek için, Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Sanat Sokağı'nda toplandı.

Yeşil Sol Parti ile bazı sivil toplum kuruluşları, sabah saatlerinde Diyarbakır merkezli 21 ilde düzenlenen 126 şüphelinin gözaltına alındığı PKKKCK operasyonunu protesto etmek için, Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Sanat Sokağı'nda toplandı. Açıklamanın ardından Ekinciler Caddesi'ndeki seçim bürosuna yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Uyarılara rağmen slogan atarak ilerleyen gruba polis müdahale etti. 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, grup da yapılan uyarıların ardından dağıldı.