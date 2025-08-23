Diyarbakır Lice'deki Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangına ekipler ve helikopterle müdahale ediliyor.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kırsal Daralan Mahallesi'nde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Arazi şartları nedeniyle araçların ulaşamadığı bölgedeki yangına, 20 personel ve jandarmaya ait helikopterle müdahale ediliyor.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
