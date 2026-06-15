Diyarbakır'da çayda akıntıya kapılan iki kişiden biri kayboldu
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Sarım Çayı'na giren iki kişi akıntıya kapıldı. Bir kişi kurtarılırken diğerinin bulunması için arama çalışmaları sürüyor.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde girdikleri çayda akıntıya kapılan 2 kişiden biri kayboldu.
Sarım Çayı'na giren Fettullah K. ile Vedat K. bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla Fettullah K. kurtarıldı, kaybolan Vedat K'nin ise bulunması için arama yürütülüyor.
Kaynak: AA / Ahmet Kaplan