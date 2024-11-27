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Diyarbakır Kral Yolu Rotası Projesi İle Turizm Canlanacak

Diyarbakır Kral Yolu Rotası Projesi İle Turizm Canlanacak
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Diyarbakır'da devam eden 'Kral Yolu Rotası Oluşturma Projesi', Çüngüş ilçesinin turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor. Proje yöneticisi Asuman Ataç, Kaymakam Gökhan Dolaş’a projenin detaylarını aktardı.

Diyarbakır'da "Kral Yolu Rotası Oluşturma Projesi" çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır Kral Yolu Rotası Oluşturma Projesi Yöneticisi Asuman Ataç, Çüngüş Kaymakamı Gökhan Dolaş'ı ziyaret etti.

Kaymakam Dolaş'a proje hakkında bilgi veren Ataç, yürüttükleri çalışmalar sonucunda oluşturulacak rotayla ilçe turizminin canlanacağını belirtti.

Karacadağ Kalkınma Ajansı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle ildeki kültürel değerleri turizme kazandırmak, turizmi kırsal alan ile bütün yıla yaymak amacıyla "Diyarbakır Kral Yolu Rotası Oluşturma Projesi" yürütülüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
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