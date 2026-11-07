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Diyarbakır Kayapınar'da yarış yapan 3 sürücüye 138 bin lira ceza kesildi

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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde Fırat Bulvarı'nda otomobilleriyle yarıştıkları belirlenen 3 sürücüye toplam 138 bin lira ceza verildi. Sürücülerin belgeleri daimi olarak geri alındı ve 3 araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde yarış yaparak trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücülere para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları ve bazı haber sitelerinde Fırat Bulvarı'nda sürücülerin otomobilleriyle yarıştığı görüntülerin yer alması üzerine çalışma başlattı.

Otomobilleriyle yarıştıkları belirlenen 3 sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 138 bin lira ceza verildi, sürücü belgeleri daimi olarak geri alındı ve 3 araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: AA
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