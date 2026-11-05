Diyarbakır Kayapınar'da bir grup sürücü otomobillerle kara yolunda yarış yaptı

Diyarbakır Kayapınar'da bir grup sürücü otomobillerle kara yolunda yarış yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde dün akşam saatlerinde bir grup sürücü, otomobilleriyle kara yolunda yarış yaptı. Talaytepe Mahallesi'ndeki Diyarbakır Stadyumu civarında trafikte tehlike oluşturan yarış, çevredekilerce cep telefonuyla görüntülendi.
DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde bir grup sürücü, otomobilleriyle kara yolunda yarış yaptı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki Diyarbakır Stadyumu civarında dün akşam saatlerinde bir grup sürücü, otomobilleriyle kara yolunda yarış yaptı. Trafikte tehlike oluşturan yarış sırasında yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı