Diyarbakır Kayapınar'da bir grup sürücü otomobillerle kara yolunda yarış yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde bir grup sürücü, otomobilleriyle kara yolunda yarış yaptı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki Diyarbakır Stadyumu civarında dün akşam saatlerinde bir grup sürücü, otomobilleriyle kara yolunda yarış yaptı. Trafikte tehlike oluşturan yarış sırasında yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı