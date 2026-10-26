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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
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Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi'nde akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada her iki bacağından vurulan bir kişi ağır yaralandı; polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada her iki bacağından vurulan M.U., ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancadan açılan ateş sonucu M.U., her iki bacağından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.U., durumunun ağır olması üzerine Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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