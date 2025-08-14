Diyarbakır'ın Lice İlçesinde Orman Yangını Çıktı

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kırsal Güldiken Mahallesi'nde, akşam saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 10 personel ve 2 arazöz ile bazı belediyelerin itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Ekiplerin çalışmasıyla yangının yerleşim alanlarına ulaşması önlendi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.