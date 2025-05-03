Diyarbakır'ın Kulp İlçesinde Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağdı
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan sağanak yağmurun ardından ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Mahalleli, araçlarını korumak için önlem aldı ve anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Kulp ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanakla beraber ilçeye bağlı kırsal İslamköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Mahalleli, zarar görmemesi için dışarıdaki araçlarının üzerlerini karton ve battaniyelerle kapattı. Dolunun yağdığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel