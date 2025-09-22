Diyarbakır'ın Kırsalında Yangın Kontrol Altına Alındı

KIRSAL MAHALLEDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Eskiocak Mahallesi Hacı Çerkez Mezrası mevkisinde, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, belediye, jandarma, AFAD, Diyarbakır Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ile çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Seyfettin EKEN- Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR,