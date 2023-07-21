Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dört mahalleye hizmet verecek yapı açıldı
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Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, belediye tarafından yapılan muhtarlık binasının açılışını gerçekleştirdi. Yapı; Namık Kemal, Kemal, Saray ve Kemaliye mahallelerine hizmet verecek. Mahalle muhtarları emeği geçenlere teşekkür ettiklerini ifade etti.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dört mahalleye hizmet verecek yapının açılışı yapıldı.
Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, belediye tarafından yapılan muhtarlık binasının açılışını gerçekleştirdi.
Yapı; Namık Kemal, Kemal, Saray ve Kemaliye mahallelerine hizmet verecek. Mahalle muhtarları emeği geçenlere teşekkür ettiklerini ifade etti. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel