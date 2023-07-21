Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dört mahalleye hizmet verecek yapı açıldı

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, belediye tarafından yapılan muhtarlık binasının açılışını gerçekleştirdi. Yapı; Namık Kemal, Kemal, Saray ve Kemaliye mahallelerine hizmet verecek. Mahalle muhtarları emeği geçenlere teşekkür ettiklerini ifade etti.