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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dört mahalleye hizmet verecek yapı açıldı

Güncel Haberler

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, belediye tarafından yapılan muhtarlık binasının açılışını gerçekleştirdi. Yapı; Namık Kemal, Kemal, Saray ve Kemaliye mahallelerine hizmet verecek. Mahalle muhtarları emeği geçenlere teşekkür ettiklerini ifade etti.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dört mahalleye hizmet verecek yapının açılışı yapıldı.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, belediye tarafından yapılan muhtarlık binasının açılışını gerçekleştirdi.

Yapı; Namık Kemal, Kemal, Saray ve Kemaliye mahallelerine hizmet verecek. Mahalle muhtarları emeği geçenlere teşekkür ettiklerini ifade etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kemal Kemal Diyarbakır Saray Güncel Haberler

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