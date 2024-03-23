Diyarbakır'ın bazı ilçelerinde beklenmedik kar yağışı

Diyarbakır'ın bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ve Kulp ilçesinde vatandaşlar baharın tadını çıkarırken, beklenmedik kar yağışıyla karşılaştı.

Hava sıcaklıklarının düştüğü Kulp ve Silvan ilçesinde ilkbahar mevsiminde kar yağmaya başladı. Kısa sürede yerler beyaza büründü, vatandaşlar hem şaşırdı hem de sevindi.

Öte yandan mart ayının sonlarına doğru yağan kar, "Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır" atasözünü akıllara getirdi.